Mallorca gilt in der Osterwoche als das beliebteste europäische Reiseziel

Mallorca gilt in den Osterferien als das beliebteste europäische Reiseziel. Das bestätigte am Donnerstag auch die Inselratspräsidentin Catalina Cladera und die Präsidentin des mallorquinischen Hotelverbandes Fehm Maria Frontera auf einem Tourismuskongress im Palacio de Congreso in Palma.

Nach Angaben des Inselrats und des mallorquinischen Hotelverbandes sind die derzeit geöffneten touristischen Unterkünfte auf der Insel in der Osterwoche bis einschließlich 18. April fast komplett ausgebucht. Zudem gelten die Inseln im Vergleich zu anderen europäischen Destinationen als eines der beliebtesten Reiseziele während der Osterferien. Das ging zuletzt unter anderem aus Auswertungen des Reiseportals Jetcost.es hervor.

Auf den Balearen sind derzeit 85 Prozent der touristischen Unterkünfte geöffnet, bis Mai sollen es dann 100 Prozent sein. Die Hotelbelegung über Ostern erreicht fast die Zahlen vom Vor-Corona-Jahr 2019. Demnach blicken Hoteliers positiv auf die weitere Entwicklung der touristischen Saison. "Die Baleareninseln sind führend bei den Buchungen auf den Auslandsmärkten. Wir gehen daher davon aus, dass dieses Jahr das Jahr der touristischen Erholung sein wird", so die Inselratspräsidentin Catalina Cladera.

Auch an Palmas Flughafen Son Sant Joan nimmt der Betrieb langsam Fahrt auf. Allein am vergangenen Wochenende wurden auf dem Airport rund 2000 Flugbewegungen verzeichnet. Die meisten abgefertigten Flüge kamen aus Deutschland und Großbritannien.