Luxus-Kreuzfahrtschiff "Silver Dawn" macht im Hafen von Palma fest

Das Luxus-Kreuzfahrtschiff "Silver Dawn" hat am Donnerstag im Hafen von Palma festgemacht. Der 2021 gebaute Oceanliner hat eine Gästekapazität von 596 Personen, zusätzlich finden noch 411 Besatzungsmitglieder Platz an Bord.

Die Silver Dawn ist das neueste Mitglied der Silversea-Flotte und ist im November 2021 das erste Mal in See gestochen. An Bord der Silver Dawn gibt es ausschließlich Suiten, mindestens mit einem großen Fenster, meist mit Veranda. Zudem ist jede Suite mit einem begehbaren Kleiderschrank, einer Sitzecke, einem großzügigen Doppelbett, Schreibtisch und Fernseher mit interaktiver Medien-Bibliothek ausgestattet.

Auf dem Oceanliner befinden sich auch acht verschiedene Restaurants. Das Luxus-Schiff legte am Abend am Hafen von Palma ab und setzte seine Reise in Richtung Barcelona fort.

Im Hafen von Palma werden in diesem Monat insgesamt 40 Kreuzfahrtschiffe erwartet.