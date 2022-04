Über 2000 Flüge am kommenden Wochenende in Palma erwartet

Auf Mallorca nimmt die touristische Saison 2022 immer mehr Fahrt auf. Nach Angaben des spanischen Flughafenbetreibers Aena werden am kommenden Wochenende insgesamt 2021 Flüge an Palmas Flughafen Son Sant Joan abgefertigt.

Damit verkehren zwischen Freitag und Sonntag an Palmas Airport rund 400.000 Passagiere. In diesem Zeitraum werden sogar mehr Reisende verzeichnet, als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die meisten programmierten Maschinen kommen aus Deutschland und Großbritannien.

Hoteliers und Tourismusexperten starteten in diesem Monat äußerst zuversichtlich in die kommende Saison. So waren bereits in der Osterwoche "Semana Santa" rund 90 Prozent der etwa 80 Prozent geöffneten touristischen Unterkünfte belegt.