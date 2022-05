So wird Richard Bransons neues Luxushotel auf Mallorca aussehen

4000 Quadratmeter Fläche, 28 Zimmer, 7 Super-Suiten und sicherlich einer der spektakulärsten Ausblicke der Insel: Das neue Luxushotel "Son Bunyola", das die Virgin-Limited-Gruppe des britischen Unternehmers und Milliardärs Richard Branson derzeit auf Mallorca bauen lässt, und das keinen geringeren Anspruch hat als "eines der luxuriösesten Hotels des Mittelmeerraums zu sein", wird eine Herberge der Superlative. Die Inselpresse konnte sich bei einer Baustellenbesichtigung auf dem Gelände bei Banyalbufar an diesem Donnerstag davon ein Bild machen.

Das Edelhotel auf dem 330 Hektar großen Areal an einem Hang unterhalb der Ma-10 nahe Port d'es Canonge soll bis zum kommenden Sommer fertiggestellt sein, erklärt der designierte Hoteldirektor Vincent Padioleau. Das Haus, das derzeit noch eine eingerüstete Großbaustelle ist, wird über einen Rezeptionsbereich, mehrere Entspannungsräume, eine Bar, einen großen Swimming Pool und zwei Restaurants verfügen, eines davon wird allerdings Hotelgästen vorbehalten sein. "Die Rezeption wird aber eher ein Service-Punkt für den Kunden sein, der Check in erfolgt bei uns auf der Terrasse, damit der Gast direkt in den Genuss des herrlichen Ausblicks kommt", so der Franzose, der schon vor 20 Jahren Direktor von "La Residència" in Deià war (damals ebenfalls Virgin-Gruppe) und die vergangenen Jahre in Marokko verbrachte.

Der Neubau selbst stammt aus der Hand des mallorquinischen Architekten Guillermo Reynés. 60 bis 70 Arbeiter schuften derzeit jeden Tag im Akkord und verwenden, wann immer es möglich ist, Materialien von der Insel, egal ob für die Fliesen oder die Decken aus Holzbalken und Marès-Stein. Dabei werden zahlreiche Relikte aus der Zeit der alten Finca Son Bunyola in den Hotelbau integriert: ein Altar, ein Kapellenraum und mehrere Brunnen. Sogar zwei Talayots, typische dickwandige Turmbauten aus der Epoche der Talayot-Kultur, lassen die Arbeiter wieder freilegen.

Das Hotel wird einen direkten Zugang zum Meer haben. "Allerdings wird es dort keinen Strand geben", versichert der Direktor. "Vielmehr ist es unser Anliegen, das Gelände zu schützen und so zu belassen, wie es ist. Die Gäste können hier spazieren gehen, wandern und natürlich auch die Felsküste genießen." Kein Wunder also, dass "Son Bunyola" auch über einen eigenen Weinberg mit Malvasia-Trauben und einen Kräutergarten verfügen wird. Direkt neben dem Haupthaus befindet sich die antike "Tafona", eine alte Ölmühle, die ebenfalls aufwendig hergerichtet und anschließen zu besichtigen sein wird.



Branson hatte das Gelände bereits vor sieben Jahren erworben und im März vergangenen Jahres die Lizenz zum Bau des Hotels erhalten. Ein Jahr zuvor war ein Großteil der Landschaft sowie das Dach der Finca und Teile des mittelalterlichen Turmbaus jedoch von einer Windhose zerstört worden. "Das hat uns im Zeitplan leider stark zurückgeworfen," erklärt Padioleau, der aber dennoch sicher ist: "Im Sommer 2023 wird hier Eröffnung gefeiert."

Neben dem Hotel "Son Bunyola" befinden sich auf dem Gelände auch drei Luxusvillen, die ebenfalls von Virgin Limited verwaltet und bereits heute vermietet werden und die ähnliche Traumblicke bieten wie das zukünftige Hotel selbst: Sa Punta de s'Aguila, Sa Terra Rotja und Son Balagueret. In Terra Rotja fand auch der Pressempfang nach dem Besichtigungstermin des Hotels statt.13.000 Euro pro Woche kostet die Vier-Zimmer-Villa, wer einen Privatkoch wünscht, muss 30.000 Euro Zahlen. Über die zukünftigen Preise im nahegelegenen Hotel hingegen bewahrt man bei Virgin noch Stillschweigen. "Un secreto", ein Geheimnis, meinte Direktor Padolieau dazu.