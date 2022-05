Urlaub auch auf Mallorca: Nicht wenige US-Bürger sind eher skeptisch

Nicht wenige US-Amerikaner scheuen angesichts des Kriegs in der Ukraine vor Urlaub in Europa, also auch auf Mallorca, eher zurück. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Firma MMGY Travel Intelligence äußerte immerhin ein Drittel, dass der Waffengang ihre Entscheidung beeinflusse.

Knapp ein Viertel will die weitere Entwicklung abwarten. Zehn Prozent wollen ihre geplante Reise verschieben, sieben Prozent sind entschlossen, sie zu stornieren. 61 Prozent haben allerdings vor, trotzdem nach Europa zu kommen.

Auch auf Mallorca rechnet man vermehrt mit Urlaubern aus Übersee. Ab dem 3. Juni gibt es nämlich eine Direktverbindung zwischen New York und Palma, die von der Gesellschaft United Airlines bedient wird. Diverse Branchen hoffen auf zahlungskräftige Kunden.