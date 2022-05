Zahlreiche Touristen werden auch in diesem Jahr wieder zu Christi Himmelfahrt auf der Insel erwartet. Traditionsgemäß wird an diesem Tag in Deutschland Vatertag gefeiert. Zwar wird dieser auf Mallorca nicht mit einer Bollerwagen-Tour begangen, doch kann die eine oder andere Männergruppe sicherlich an der Playa de Palma auf ihre Kosten kommen.

Bei den Wirten in der "Krone" (Carretera de l'Arenal, 43, 07610 Palma) und im "Deutschen Eck" (Calle miguel Pelliza, 5, 07610 Palma) findet das übliche Programm statt. Allerdings bittet Felicitias Bohrmann ("Deutsches Eck") um eine rechtzeitige Reservierung für einen Tisch (Whatsapp: +34 634 34 44 23). Ähnliche Nachrichten Heißes Opening der Stürmer Arena Im "Münchner Kindl" (Carrer de Sant Ramon Nonat, 3, 07610 Palma) treten der Schlagersänger Alex Engel mit Latino-Rythmen sowie der Comedian Josef Hassing auf. In der neu eröffneten "Stürmer Arena" in der Bierstraße steigt bereits ab Mittwochabend eine große Vatertags-Party mit drei DJs. Auch am Donnerstag treten weitere Künstler in dem neuen Tanztempel auf.