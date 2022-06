Der Flughafen Son Sant Joan in Palma wird künftig auch Flüge nach Belgrad und Bukarest abfertigen. Das hat der Flughafenbetreiber Aena nun in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Am vergangenen Samstag wurde der erste Flug zwischen der Baleareninsel und der serbischen Hauptstadt Belgrad durch Air Serbia durchgeführt.

Die Strecke soll in den Hauptsommermonaten zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und samstags, bedient werden. Erstmals verfügt der Flughafen auf Mallorca damit über eine Direktverbindung in die serbische Hauptstadt. Am vergangenen Samstag erreichte zudem auch der erste Flug aus Bukarest die Insel. Es handelt sich um eine Strecke, die bereits 2019 angeboten wurde und die indessen erneut aufgenommen wird. Diese soll während der Sommermonate ebenfalls dienstags und samstags durch die Fluggesellschaft Blue Air durchgeführt werden.