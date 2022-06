24 Stunden lang ist der mit Mallorca seit Jahrzehnten eng verbundene Reiseveranstalter Alltours nicht buchbar gewesen. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, lag dies an einem Stromausfall zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag.

Alltours war weder über die Buchungssysteme noch telefonisch erreichbar. Die Stromversorgung war in der Nacht wieder hergestellt worden, doch die Aktivierung der Buchungsanlage dauerte länger. Am Donnerstagnachmittag informierte der Veranstalter dann Vertrieb und Medien, dass sämtliche Fehler behoben seien. Alltours betreibt auf Mallorca mehrere Allsun-Hotels, darunter an der Playa de Palma und in Cala Millor. Vorstandschef Willi Verhuven hat sich über die Reisebranche hinaus durch prägnante Statements einen Namen gemacht.