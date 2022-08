In einer aktuellen Rangliste des Bewertungsportals Tripadvisor hat es der beliebte Muro-Strand auf Mallorca weltweit unter die besten 20 geschafft. Er befindet sich auf Rang 17. Als bester Strand der Welt gilt der Grace-Bay-Beach auf den Turks &-Caicos-Inseln in der Karibik. Was Spanien angeht, so fungiert die Playa de Muro bei Tripadvisor als die beste.