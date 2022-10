Passagiere der deutschen Fluggesellschaft Condor, die ihr Handgepäck während des Fluges bei sich haben wollen, können künftig Platz in einem der über den Flugzeugsitzen befindlichen Gepäckfächer reservieren. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Dafür wird nach Angaben von Condor eine Gebühr von 9,90 Euro fällig.

Reservierungen sind ab dem 1. November möglich. Allerdings gilt die Neuerung vorerst nur auf Langstreckenverbindungen in Maschinen des Typs A330-200 auf Flügen in die Dominikanische Republik, die USA oder zu Zielen im Indischen Ozean. Wann die Regelung auf Mittel- und Kurzstreckenflügen angewandt wird, ist bisher nicht bekannt.

Eine Reservierung kann bis zu 48 Stunden vor dem geplanten Abflug auf www.condor.com unter "Meine Buchung" sowie bis drei Stunden vor Abflug beim Online Check-in vorgenommen werden. Pro Fluggast kann ein Gepäckfach reserviert werden. An Bord sind die so reservierten Gepäckfächer entsprechend ausgezeichnet. Trotz Reservierung ist allerdings weiterhin pro Fluggast nur ein Handgepäck gestattet. Wie bei allen Flügen besteht ansonsten – wenn man sich kein Gepäckfach bucht – die Möglichkeit, dass das Handgepäck bei Nicht-Reservierung wegen Platzmangels im Frachtraum landet.

Vor allem Billig-Fluglinien konfrontieren die Passagiere immer wieder mit zusätzlichen Gebühren. So kann beispielsweise bei vielen Airlines der Sitzplatz nur noch kostenpflichtig reserviert werden. Auch die Handgepäckbestimmungen sind mittlerweile auf den meisten Flügen streng geregelt. Oftmals ist an Bord nur ein kleines Gepäckstück erlaubt. Wer sich nicht an die Regelung hält, wird zusätzlich zur Kasse gebeten.

(Aktualisiert: 13.01 Uhr)