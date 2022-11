Das St. Regis Mardavall-Hotel auf Mallorca ist als einziges Etablissement dieser Art auf den Balearen mit einem "Beyond Luxury Award" ausgezeichnet worden. Diesen Preis erhalten besonders herausragende Luxusherbergen auf der iberischen Halbinsel. Das Mardavall verfügt über 125 Zimmer, ist bei deutschen Gästen beliebt und befindet sich an der Costa d'en Blanes zwischen Puerto Portals und Magaluf.

Auf Rang 1 landete wie bereits im vergangenen Jahr das Hotel Finca Cortesin in Marbella, Andalusien. Das Mardavall wartet unter anderem mit einem Michelin-Restaurant auf, das Es Fum. Es ist von Gärten umgeben, der Blick auf das Meer gilt unter Reisenden als besonders beeindruckend. Besucher würdigten wiederholt das chinesische Medizinzentrum und den Spa-Bereich.

Ebenfalls einen "Beyond Luxury Award" erhielten folgende Hotels auf der iberischen Halbinsel: Es handelt sich dabei um das Serras in Barcelona; das Rosewood Villa Magna in Madrid; das Majestic Hotel & Spa in Barcelona und das Four Seasons Hotel in Madrid. Im Mardavall nächtigten unter anderem Prominente wie Leonardo diCaprio.

Mallorca ist für Luxustouristen ein begehrtes Reiseziel, da es über eine größere Infrastruktur in jenem Segment verfügt. Dazu zählen Fünfsterne-Häuser an Stränden oder auf dem Lande. Der aktuellste Trend sind Palasthotels im Zentrum von Palma, in welchen eine Nacht auch mal 800 Euro kosten kann.