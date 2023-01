Die mallorquinische Hotelkette Universal Beach Hotels hat das MySeaHouse Hotel Neptuno an der Playa de Palma erworben. Das Vier-Sterne-Hotel mit 114 Zimmern liegt direkt an Palmas Ausgehmeile, zwischen den Diskotheken Megapark und Oberbayern, und wurde in den 50er Jahren erbaut. Es ist ein klassisches Hotel in der mallorquinischen Tourismusszene, das sich durch seine direkte Strandlage mit einem außergewöhnlichen Meerblick auszeichnet.

Um das Design und die Einrichtung an die Marken- und Qualitätsstandards von Universal Beach Hotels anzupassen, plant die von Schweizern gegründete Hotelkette eine Renovierung des Hauses mit einem geschätzten Investitionsvolumen von rund sechs Millionen Euro. Die Renovierungsarbeiten werden voraussichtlich im Winter 2023/2024 stattfinden. "Wir sind stolz darauf, dieses Vorzeigeobjekt in einer sehr gefragten Lage direkt an der Playa de Palma als erstes Haus in dieser Region in unserer Hotelgruppe aufnehmen zu können", so Yannik Erhart, CEO von Universal Beach Hotels. „Es passt perfekt zu den Standards unserer Hotelkette, denn es befindet sich in privilegierter Lage direkt am Meer und ist eines der historischen Hotels der Region".

"Die Schwierigkeit, heutzutage noch ein Hotel in solch einer wichtigen Urlaubsregion wie der Playa de Palma und dazu noch in dieser außergewöhnlichen Lage zu erwerben, machen den Abschluss der Verhandlung umso erfolgreicher", wie es in einer Pressemitteilung von Universal heißt. Die Verhandlungen seien exklusiv vom Dienstleister Colliers begleitet und durchgeführt worden und beinhalten den Wechsel des Eigentümers und des Managements des Hotelobjektes.

Über Universal Beach Hotels

Universal Beach Hotels wurde von dem als Touristik-Pionier geltenden Dr. Alfred Erhart gegründet, der sich zu Beginn von Mallorcas Aufstieg zur beliebtesten Ferieninsel Europas beste Standorte direkt am Meer sicherte. Im vergangenen Jahr feierte das Untermehmen 75. Geburtstag. Heute wollen 17 Ferienanlagen jährlich rund 100.000 Gästen mediterranes Lebensgefühl mit "Schweizer Liebe zum Detail vermitteln". Das Familienunternehmen in dritter Generation pflegt nach eigenen Angaben eine langfristige Vision mit Zuverlässigkeit, Gastfreundschaft, fairen Preisen und einer laufenden stilvollen Modernisierung der Hotels.

Im Rahmen einer ambitionierten Nachhaltigkeitspolitik werden Projekte zur Bewahrung nahe gelegener Naturgebieten unterstützt. Darüber hinaus fördert Universal Beach Hotels mit dem bevorzugten Einkauf von Null-Kilometer-Produkten die lokale Wirtschaft wie auch ein authentisches Inselerlebnis. In Deutschland, Österreich und der Schweiz vermittelt der zur Unternehmensgruppe gehörende Reiseveranstalter Universal Mallorca Ferien (universaltravel.de) mit Sitz in Liechtenstein seit über 75 Jahren Pauschalurlaub in den Universal Beach Hotels.