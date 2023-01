Mallorca bleibt auch in diesem Sommer das beliebteste und meistfrequentierte Reiseziel der deutschen Fluggesellschaft Eurowings. Das gaben die Verantwortlichen der Lufthansa-Tochter – allen voran CEO Jens Bischof – am Donnerstag im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz bekannt. Demnach wird die Insel in diesem Sommer von über 20 deutschen Airports aus angeflogen – und das mit bis zu 400 Verbindungen pro Woche! "Die Insel ist und bleibt eben unser 'Stronghold'", betonte Bischof. "Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den 'Eurowings-Mallorca-Shuttle' 2023 noch einmal auszubauen.

Warum? "Weil die Insel für die meisten Deutschen einfach das perfekte Reiseziel bleibt. Sie ist schnell und einfach zu erreichen und bietet Sonnenhungrigen genauso wie Sportbegeisterten ein perfektes Angebot." Bischof fügte humorvoll an: "Ich muss nicht extra erwähnen, dass das Mittelmeer selbst im Winter wärmer ist als die Ostsee im Sommer." Mallorca sei und bleibe auch weiterhin aus diesem und vielen anderen Gründen die beliebteste Destination im Eurowings-Streckennetz. Erstmals soll in diesem Sommer auch der nagelneue Airbus A321neo als "Mallorca-Shuttle" zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um eine gestreckte Version des Airbus A320 und die größte Maschine innerhalb der A320er-Familie mit einer Kapazität von 230 Passagieren. "Dieses Flugzeug erlaubt es uns, die Sitzkapazitäten in dieser Saison noch einmal auszubauen. Das sei notwendig, da die Buchungen für Mallorca bereits jetzt im Januar sehr stark seien. Allerdings wird die Insel auch Konkurrenz bekommen, vor allem aus Ägypten und der Türkei. Dorthin bietet Eurowings im Sommer 2023 so viele Flüge an wie niemals zuvor. Eine besondere Expansion wird die Airline auch am Flughafen Berlin-Brandenburg vornehmen. "Die Stadt ist und bleibt ein Touristenmagnet und bietet für uns deshalb einen besonders starken Incoming und Outgoing-Markt. Im Sommer wird Eurowings deshalb von der deutschen Hauptstadt aus bis zu 30 Ziele anfliegen. "Wir freuen uns einfach, dass ein Jahr ohne Restriktionen vor uns liegt", so Jens Bischof. "Denn wir spüren, dass die Menschen Lust auf vernünftige und gut ausgestattete Ferien haben."