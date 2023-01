Das Universal Hotel Aquamarin in Sant Elm ist im Rahmen der Verleihung des jährlichen Re Think Hotel Awards in Madrid für sein Nachhaltigkeitskonzept während der Komplettrenovierung ausgezeichnet worden, wie das Unternehmen in einer Pressemeldung mitteilt. Mit dem jährlich vergebenen Preis sollen Umweltaspekte und Nachhaltigkeitskriterien bei der Renovierung und Sanierung von Hotels gefördert werden.

Das Unternehmen berichtet weiter, dass unter anderem Photovoltaikanlagen installiert wurden. Auch die Wärmeisolierung wurde verbessert, alle Beleuchtungskörper durch LEDs ersetzt, Einwegplastik durch Aufstellen von Wasserspendern und wiederauffüllbare Shampoo-Flaschen in den Zimmern abgeschafft. Die Hotelkette Universal Beach Hotels betreibt auf Mallorca 17 Ferienanlagen. Auch in den anderen Häusern wolle man künftig immer mehr auf Nachhaltigkeit setzen, heißt es in der Mitteilung.