Eines der bei Deutschen beliebtesten Hotels auf Mallorca, das Blau Colònia de Sant Jordi, hat seit Freitag geöffnet. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die weitläufige Anlage grundlegend renoviert. Zu den Neuerungen gehören neben aufgehübschten Zimmern moderne Fitnessgeräte und zwei weitere Plätze für den spanischen Tennissport Pádel. Der Öffnungszeitpunkt liegt viel früher als im vergangenen Jahr.

Vorgesehen ist, dass das Hotel bis November aufbleibt. Man wolle nicht nur die üblichen Gäste wie Familien mit Kindern anlocken, sondern auch Kongress- und Sporttouristen, und setze auf eine Entzerrung der Saison, sagte die Chefin des Hauses, Marga Alemany. Das Hotel befindet sich nahe einer Salzlagune und in Laufweite diverser Restaurants und Strände.

Colònia de Sant Jordi liegt im äußersten Südosten der Insel. Von dort aus ist es möglich, auf Booten Tagesausflüge zur Nachbarinsel Cabrera zu machen. Die Blau-Kette verfügt auch über Häuser in Porto Cristo im Osten von Mallorca, in Oviedo und in Varadero sowie Havanna auf Kuba. Angesichts der guten Buchungslage öffnen erheblich mehr Insel-Hotels in diesem Jahr deutlich früher als in vergangenen Jahren, und das nicht nur an der Playa de Palma, sondern bereits auch an der Playa de Muro. So lange es noch kalt ist, locken sie Besucher mit Spa-Angeboten und deutlich günstigeren Preisen.