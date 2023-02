Der Urlaub auf Mallorca rückt für Menschen, die in Nordrhein-Westfalen leben, immer näher. Denn vom Paderborn-Lippstadt-Airport gibt es nun noch mehr Verbindungen auf die Insel. Ab Mitte Mai dieses Jahres bietet Eurowings insgesamt 14 Flüge pro Woche nach Palma an. Es gibt demnächst zusätzliche Flüge am Freitagabend um 17.25 Uhr und sonntags um 16.20 Uhr. Im Vergleich zum Vorjahr sind das zwei mehr. Der Grund sei die gute Buchungslage, teilte der Flughafen mit. Der kleine Airport im östlichen Teil Nordrhein-Westfalens ist als reiner Urlaubsflughafen bekannt.