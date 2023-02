Wer einen Flug bei Ryanair bucht, ist beim Einsteigen in Palma de Mallorca nicht selten überrascht. Denn statt in eines der bekannten Flugzeuge der irischen Billigfluglinie mit den blau-gelben Sitzen steigt man in einen Flieger des auf der Insel Malta ansässigen Unternehmens Lauda Europe. Im Sommerflugplan werden von der Basis auf Mallorca aus noch mehr Verbindungen mit dieser Tochter-Airline angeboten, wie das Fachmedium "Aviaton-Direct" meldete.

Man kommt von der Insel mit FR-Nummer den Angaben zufolge dann auch zu folgenden Zielen: Teneriffa Nord, Stockholm-Arlanda, Rom-Fiumicino, Porto, Paderborn, Mailand-Malpensa, Klagenfurt, Jerez de la Frontera, Edinburgh, und Aarhus. Schon seit geraumer Zeit werden Flugzeuge von Lauda Europe auch auf anderen Strecken eingesetzt, etwa nach Köln/Bonn. Ryanair ist neben Eurowings zurzeit die wichtigste Fluggesellschaft, die Mallorca mit deutschsprachigen Ländern verbindet. Lauda war von dem inzwischen verstorbenen Formel-1-Piloten Niki Lauda unter dem Namen Niki gegründet worden. Nach der Pleite dieser Air-Berlin-Tochter im Jahr 2017 entstand das Unternehmen Laudamotion. Dieses ging ab 2018 Zug um Zug in die Hände von Ryanair über.