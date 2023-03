In einer neuen Rangliste des Reiseportals Holidaycheck finden sich unter den sieben beliebtesten Erwachsenenhotels der Welt zwei Herbergen auf Mallorca. Das aktuelle Ranking bezieht sich dabei auf den Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 30. November 2022. Außerdem müssen mindestens 90 Prozent der Holidaycheck-User die Unterkünfte weiterempfehlen.

Das bei Alcúdia gelegene Viersterne-Hotel Astoria Playa belegt immerhin den zweiten Rang. Bei 1675 Bewertungen erhält es 5,9 von 6 Sternen sowie eine Weiterempfehlungsrate von 99 Prozent. Das Astoria Playa verfügt über 174 Zimmer und Suiten für Gäste ab 18 Jahren. Durch den hoteleigenen Fahrradverleih kann die Umgebung auf einer Radtour erkundet werden – ein mögliches Ziel wäre die historische Altstadt von Alcúdia, die sich circa zehn Kilometer vom Erwachsenenhotel entfernt befindet.

Platz 4 eroberte das Hotel Mar Azul PurEstil & Spa. Dieses befindet sich in Cala Rajada im Nordosten der Insel und erreichte ebenfalls 5,9 Sterne. Besonders hervorgehoben wurde von den Usern der Service. Auch die strandnahe Lage und die Qualität der Zimmer wurde gewürdigt.

Auf dem ersten Platz der besten Erwachsenenhotels landet in der Rangliste allerdings ein Resort in Ägypten: das fünf Kilometer vom Flughafen Marsa Alam entfernte 5-Sterne-Hotel Steigenberger. Bei 877 Bewertungen kommt das Resort auf 5,9 von möglichen 6 Sternen und eine Weiterempfehlungsrate von 99 Prozent. Bei Erwachsenenhotels liegt die Altersgrenze bei meistens 16 Jahren, manchmal aber auch bei 18 oder 21 Jahren. Paare oder Alleinreisende schätzen die Auszeit in Erwachsenenhotels fernab von störendem Kinderlärm.