Wer gerade seinen Osterurlaub auf Mallorca plant, kann sich noch einen Platz im Jumbo-Jet der Lufthansa sichern. Wie sich jetzt schon am Flugplan ablesen lässt, wird die Fluggesellschaft zwischen dem internationalen Flughafen Frankfurt und Palma die Boeing 747-400 einsetzen. An vier Sonntagen im April sind die Flüge geplant und die Tickets buchbar. Die Flüge gehen am 2., 9., 16. und 23. April 2023 und haben die Nummern LH 1158 sowie LH 1159. Schon in den vergangenen Jahren setzte Lufthansa auf der Strecke FRA-PMI Riesenvögel ein. Zum Beispiel im April 2022, weil die Nachfrage nach Mallorca-Flügen derart groß war.

Im Flugplan steht bereits, dass die Flüge mit einer Boeing 747-400 ausgeführt werden. Ähnliche Nachrichten Die Swiss fliegt im Sommer mit ihrem Riesenvogel nach Mallorca Lufthansa will im Sommer wieder Jumbos nach Mallorca einsetzen Mehr ähnliche Nachrichten (1) Ein Statement von der Lufthansa gibt es dazu noch nicht. Wenn man den Flug bucht, gibt es – wie bei jeder Flugreise – auch keine 100-prozentige Garantie, dass man in dem Jumbojet fliegt. Die Boeing 747 wurde in den 60er Jahren konstruiert und war jahrzehntelang das größte Passagierflugzeug der Welt. Normalerweise wurde und wird es auf Langstrecken eingesetzt. Der Flieger hat zwei Etagen und kann 371 Reisende aufnehmen. Die Boeing 747-400 trägt auch den Spitznamen "Königin der Lüfte". Die letzte Boeing 747 wurde Anfang 2023 an die Fluggesellschaft Atlas Air Worldwide übergeben und die Produktion daraufhin eingestellt. Vor 52 Jahren war zum ersten Mal ein Condor-Jumbo-Jet auf Mallorca gelandet. Dieses Ereignis hatte damals ein riesiges Medienecho ausgelöst.