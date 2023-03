Die Flugreisenden, die zwischen Mallorca und Deutschland unterwegs sind, halten einen Preis von 200 Euro mehrheitlich für angemessen. Das geht aus einer Umfrage des YouGov-Instituts im Auftrag der Fluggesellschaft Eurowings hervor. Es handelt sich um 73 Prozent, acht Prozent würden sogar einen höheren Preis als 200 Euro akzeptieren.

Lediglich zwölf Prozent der Befragten stimmten für einen Preis bis zu 50 Euro ab. Die Ergebnisse unterstreichen: Eine große Mehrheit der Befragten hat Verständnis für die stark gestiegenen (Energie-) Kosten, die auch den Luftverkehr belasten und industrieweit zu entsprechenden Preisanpassungen im Markt geführt haben.

Gleichzeitig rückt das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Fokus. In der Umfrage gaben 49 Prozent der Teilnehmer an, bereit zu sein, mehr zu zahlen, um nachhaltiger zu fliegen. Für 25 Prozent wäre ein Aufpreis von 5 bis 10 Prozent denkbar, 8 Prozent würden sogar mehr als 10 Prozent zahlen.

Die Fluggesellschaft Eurowings – eine Tochtergesellschaft der Lufthansa – ist derzeit die wichtigste, die Mallorca mit Deutschland verbindet. Sie fliegt auch kleinere Airports wie Paderborn an. Auch die irische Billigflug-Gesellschaft Ryanair wird oft genutzt. Bis 2017 war die Fluglini Air berlin der Marktführer.