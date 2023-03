Wer den Flughafen Erfurt-Weimar in Thüringen nutzt, um auf die Insel zu kommen, guckt jetzt in die Röhre. Denn vorerst sind alle Mallorca-Flüge vom Flugplan genommen worden. Hans-Holm Bühl ist der Sprecher des Flughafens und erklärt im MM-Interview: "Die Reiseveranstalter haben festgestellt, dass die Nachfrage nach Flügen Richtung Ägypten und Türkei größer ist." Deshalb reagieren die Veranstalter, unter anderem TUI, FTI und Schauinsland-Reisen und nehmen die Mallorca-Flüge erstmal aus dem Angebot. Doch damit gibt sich der Flughafen Erfurt-Weimar nicht zufrieden.

"Wir wollen Mallorca wieder im Sommerflugplan haben", sagt der Flughafen-Sprecher und erzählt, dass im Hintergrund Verhandlungen laufen. Es gebe Gespräche mit den Flugbrokern und Reiseveranstaltern, auch auf der Messe ITB in Berlin habe man sich gerade erst für weitere Mallorca-Flüge starkgemacht. "Es wird unter den Urlaubern sicher Bedauern geben", meint Hans-Holm Bühl, "denn auch Thüringen hat viele Mallorca-Anhänger."

Der verhältnismäßig kleine deutsche Flughafen ist als Urlaubsflughafen bekannt. Möglichweise könnte Palma de Mallorca ab Anfang Juli, mit Beginn der Sommerferien in Thüringen, wieder auf dem Flugplan stehen. Der Schwerpunkt liegt auf Urlaubsflügen rund ums Mittelmeer, aber es gibt auch Fracht- und Postverkehr sowie eine Polizeihubschrauberstaffel.

Andere Flughäfen wiederum stocken ihr Mallorca-Angebot sogar auf. Vor drei Wochen war bekannt geworden, dass es vom Paderborn-Lippstadt-Airport in Nordrhein-Westfalen noch mehr Verbindungen auf die Insel geben wird. Ab Mitte Mai dieses Jahres bietet Eurowings insgesamt 14 Flüge pro Woche nach Palma an. Im Vergleich zum Vorjahr sind das zwei mehr. Der Grund sei die gute Buchungslage, teilte der Flughafen mit. Insgesamt werden Mallorca-Liebhaber dann aus insgesamt 21 Flügen pro Woche wählen können. Denn zusammen mit den Angeboten von TUIfly, Ryanair und dem Aida-Shuttle erhöht sich das Angebot in diesem Sommer.