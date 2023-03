Die Hotelbuchungen über die Osterwoche haben alle Prognosen übertroffen, was dazu führte, dass die Unterkünfte am Rande ihrer Kapazitäten sind und derzeit keine Reservierungen mehr möglich sind. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung Ultima Hora schreibt, seien vor allem der 6. bis zum 9. April die kritischen Tage, in denen es keine frei verfügbaren Betten mehr gebe. Vor allem die Nachfrage aus Deutschland würde alle Erwartungen sprengen. Betroffen seien die Gebiete Platja de Muro, Cala Millor und Platja de Palma.



Die Reiseveranstalter sagten: "Das Wachstum des deutschen Tourismus hat seit Februar zugenommen und wird auch in der Sommersaison anhalten. Mit Blick auf Ostern liegen die Buchungszahlen für Hotels und Fluggesellschaften über denen von Ostern 2019, was erklärt, warum einige Hotels von der starken Nachfrage überrascht wurden." Die deutschen Fluggesellschaften, darunter TUI Fly und Eurowings, teilten mit, dass eine optimale Auslastung der Flüge in der ersten Aprilhälfte erreicht sei. Desweitern kommunizierten die Reiseveranstalter, also der Deutsche Reiseverband beziehungsweise die ABTA (Association of British Travel Agents), dass Ostern lediglich die Spitze des Eisberges sei, was ab Mai auf Mallorca passieren werde.

Diese Prognosen würden alle bisherigen Rekorde von Ostern 2019 übertreffen. Die durchschnittliche Auslastung werde den Hotelketten zufolge zwischen 70 bis 80 Prozent liegen, wobei manche Betriebe sogar 90 Prozent erreichen würden. Die größte Nachfrage käme aus Deutschland, obwohl auch der britische Markt auf das Niveau der Vor-Corona-Zeit kommen würde. Mallorquinische Familien, die traditionell ihre Ostertage an der Platja de Muro, an der Cala Millor oder in Port de Pollença verbringen, würden Schwierigkeiten haben, noch Buchungen vorzunehmen.

Viele deutsche Touristen, die traditionell in die Türkei fliegen würden, meiden nun aufgrund des Erdbebens im vergangenen Monat das Land in Vorderasien und entscheiden sich stattdessen für Mallorca. Den Reiseveranstaltern zufolge liege der Preis von Deutschland nach Mallorca im Zeitraum zwischen dem 6. und 9. April zwischen 500 und 600 Euro (Halbpension) betragen, wobei der Flug, Unterkunft und Transport vom Flughafen inbegriffen seien. Für 800 bis 900 Euro könne man dasselbe Angebot in den Stadthotels von Palma oder Fünf-Sterne-Häusern erhalten.