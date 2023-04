Bereits eine Woche vor dem Osternwochenende prägen Urlauber in und um Palma das Straßenbild. So bildeten sich beispielsweise am Samstagvormittag lange Schlangen vor dem Eingang zur historischen Eisenbahn nach Sóller, eine der beliebtesten Attraktionen auf der Insel für den Ausflug nach Sóller und Hafen. Auch in Arenal und im Stadtzentrum von Palma herrscht dieser Tage reges touristisches Treiben, auch hier sind Urlauber in sommerlicher Bekleidung zu Fuß, auf dem Fahrrad oder im Mietwagen unterwegs.

Der vorgezogene Start in die Urlaubssaison auf Mallorca war bereits vor Wochen von Reiseveranstaltern, Hoteliers und Airlines angekündigt worden. Über die Gründe dafür kann man spekulieren, vor allem deshalb weil die Preise für Flugtickets und Übernachtungen im Vergleich zu Vorjahren doch deutlich angezogen haben. Der Reiselust der Deutschen auf ihre Lieblingsinsel im Mittelmeer scheint das jedoch keinen Abbruch getan haben. Spötter vermuten, dass der Ansturm auf die Sóller-Eisenbahn ja vielleicht der jüngsten Werbekampagne eines europaweit bekannten italienischen Schokoladen-Herstellers geschuldet ist. So hat die Brotaufstrich-Marke Nutella eine limitierte Auflage ihrer 700-Gramm-Gläser herausgebracht, auf denen Fotos von 15 außergewöhnlichen Orten in Spanien zu sehen sind. Unter anderem Port de Sóller.