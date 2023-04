Es war für die rund 200 Reisenden eigentlich ein ganz normaler Rückflug aus dem Urlaub, als Lufthansa-Flug LH1531 am vergangenen Freitag (31. März) um 12.40 Uhr vom Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca abhob und sich nach einer Flugzeit von knapp zwei Stunden im Landeanflug auf Frankfurt befand. Dann geriet die Maschine jedoch in ein Unwetter und wurde von einem Blitz getroffen. Das berichtet die "Frankfurter Neue Presse" unter Berufung auf das Fachmagazin Aviation Herald.

In dem Bericht heißt es weiter, der Airbus A320-271NX sei einige Minuten später sicher auf dem Rhein-Main-Airport gelandet. "Während die meisten Passagiere den Blitzeinschlag allenfalls durch ein kurz flackerndes Kabinenlicht im Lufthansa-Airbus bemerkt haben dürften, ging es für die Maschine vorerst nicht weiter", schreibt die FNP. Tatsächlich steht die Maschine Informationen der App Flightradar24 zufolge seit dem Vorfall am Flughafen Frankfurt geparkt. Offenbar muss die Technik Reparaturen vornehmen. Ein Blitzeinschlag in der Luft ist für ein Flugzeug in der Regel nichts Ungewöhnliches. Wie das Luftfahrtbundesamt mitteilt, ist die Bandbreite für die Passagiere an Bord groß. Manchmal bemerken die Menschen im Flugzeug davon nichts, manchmal können einzelne Instrumente ausfallen und die Crew zu einer Zwischenlandung gezwungen werden.