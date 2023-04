Das bei Deutschen sehr beliebte Allsun-Hotel Sumba in Cala Millor auf Mallorca hat nach einem aufwendigen Umbau im vergangenen Jahr mit neuem Konzept die diesjährige Frühjahrs- und Sommerferiensaison eröffnet. Das zur Alltours-Gruppe gehörende Hotel positioniert sich in der neuen Saison für eine breitere Zielgruppe und spricht jetzt sowohl Familien also auch Paare und Alleinreisende an.

"Wir haben beim Umbau des Alltours-Hotels Sumba sehr viel Wert auf die Neugestaltung der Zimmer und Apartments gelegt. Mit den neu hinzugekommenen Familienzimmern und großen Apartments sprechen wir insbesondere Familien mit Kindern an, die nun komfortable Platz finden", sagte Willi Verhuven, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe alltours. Auch der Chill-Bereich und die Fitness-Zone seien umgestaltet worden. Die neue Positionierung des Hotels spiegelt sich auch in der Klassifizierung wider, die nach der aufwendigen Modernisierung auf 4,5 Sterne angehoben wurde. Das Sumba hat 250 Zimmer und Apartments in verschiedenen Größen, die auf fünf Etagen verteilt sind. Das Angebot reicht von Standard-Doppelzimmern mit neuen Möbeln über Superior- und komplett neu gestaltete, 26 Quadratmeter große Familienzimmer bis zu neuen 40 Quadratmeter großen Apartments. Die Zimmer und Apartments haben Meerblick und sind mit Balkon, Klimaanlage, TV, Telefon, Duschbad mit Föhn, Kühlschrank und Safe ausgestattet. Das Restaurant wurde um einen lichtdurchfluteten Wintergarten erweitert. Von der neu angelegten, erhöhten Außenterrasse und ihrem großen Chill-Bereich bietet sich ein 180 Grad-Blick aufs Meer. Nur eine für Fußgänger zugängliche Strandpromenade trennt das Hotel vom breiten, kilometerlangen und in Teilen naturbelassenen Sandstrand von Cala Millor.