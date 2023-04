Der Flughafen von Palma de Mallorca ist vor allem in den Sommermonaten einer der meistfrequentierten in Europa. Er fertigt knapp 30 Millionen Passagiere ab, gehört damit zu den Top 20 in Europa und ist größenmäßig in etwa vergleichbar mit Metropolen-Airports wie Wien-Schwechat, Zürich-Kloten, Lissabon, London-Stansted oder Mailand-Malpensa. Aber: In Ermangelung von Langstreckenzielen starten und landen auf der Insel fast nur Kurz- und Mittelstreckenmaschinen wie etwa die Boeing 737 oder die Airbus-Modelle A319, A320 und A321. Zwischen den Inseln des Balearen-Archipels verkehren sogar oft Propellerflugzeuge.

Aber: Das wird sich angesichts der nahenden Sommersaison langsam ändern. Denn einige Airlines setzen während der Hochsaison (und sogar schon vorher) selbst bei Mallorca-Flügen auf Großflugzeuge, sogenannte "Wide-body-Aircrafts", also Maschinen mit zwei Mittelgängen. Auf diese Weise kann in etwa doppelt so viele Passagiere auf einmal auf die Insel gebracht werden wie in den kleineren Flugzeugmodellen. Wer also in diesem Sommer nach Mallorca kommt, sollte in Flughafennähe die Augen nach den "Riesenvögeln" offen halten. Manch einer wird sogar selbst darin auf die Insel kommen. Ein Überblick.

Sie ist zweifelsohne die "Königin der Lüfte" – die Boeing 747. Das einst längste und größte Passagierflugzeug der Welt (Erstflug 1969) fällt durch den emblematischen "Höcker" im Rumpf auf und kann in der Version von Lufthansa bis zu 364 Passagiere transportieren. Der deutsche Flagcarrier betreibt weltweit eine der größten "Jumbo"-Flotten und kommt jeweils an den Sonntagen im April nach Mallorca, die erste Landung in diesem Jahr ist am vergangenen Wochenende erfolgt. Mit weiteren Flügen im Sommer ist zu rechnen.

Eine Boeing 747-8 der Lufthansa.

Airbus A340

Einer der Supervögel des europäischen Flugzeugherstellers Airbus, wegen seines langen Rumpfs auch als "Zigarre" bezeichnet, war in der Version A340-600 bis zum Erstflug der Boeing 747-8 im Jahr 2008 mit 75,30 Metern das längste Verkehrsflugzeug der Welt. In der etwas kürzeren Version A340-300 (63,60 Meter) kam es am vergangenen Sonntag auf die Insel, und zwar in der Lackierung der Schweizer Airline Swiss auf der Route Zürich-Palma. Dabei dürfte es sich aber um eine Ausnahme handeln, laut Flugplan wird diese Strecke sonst mit kleineren Maschinen geflogen.

Der Airbus A340-300 der Swiss am vergangenen Sonntag am Flughafen Palma de Mallorca.

Boeing 777

Swiss will im kommenden Sommer mit ihrem anderen Riesenvogel, der Boeing 777 (auch Triple Seven genannt) regelmäßig nach Mallorca kommen. Im Juli und August soll Fachkreisen zufolge samstags auf der Route Zürich-Palma-Zürich diese Maschine zum Einsatz kommen. Sie bietet Platz für 320 Passagiere und kommt normalerweile auf Transatlantikflügen der Swiss ab Zürich zum Einsatz. Tipp für alle, die sich einen entsprechenden Flug gerne buchen möchten: Es handelt sich jeweils um die Samstags-Verbindungen LX2148 um 11:10 Uhr von Zürich nach Palma beziehungsweise LX2149 um 14:25 von Palma nach Zürich. Der genaue Zeitraum, in dem diese 777-Flüge angeboten werden, ist zwischen dem 1. Juli und dem 26. August 2023.

Die Boeing 777 der Swiss.

Boeing 767

Dieser Flugzeugtyp wird – wie bereits 2022 – ab Ende Mai von der US-Fluggesellschaft United auf der Strecke New York-Palma eingesetzt. Er fasst bis zu 240 Passagiere und wird während der Saison drei Mal die Woche vom Flughafen Newark kommend auf Mallorca landen und anschließend den Rückflug antreten. Die USA-Flüge dürften auch in diesem Sommer so gut wie ausgebucht sein. Es handelt sich um eine der rentabelsten Sommerverbindungen von United Airlines.

Airbus A330

Ende des vergangenen Jahres hat die neuerdings im Streifenlook daherkommende deutsche Ferienfluggesellschaft Condor ihren ersten Airbus A330neo erhalten. Je nach Buchungslage kann es durchaus sein, dass der auffällige Flieger im Sommer auf Mallorca vorbeischaut. Gleiches gilt für die A330-Maschinen der Lufthansa-Tochter Eurowings, die in den vergangenen Jahren vor allem auf den Strecken von und Nach Köln und Düsseldorf regelmäßig eingesetzt wurden.

Airbus A330 von Condor.

Boeing 787

Auch der "Dreamliner" ist im Sommer regelmäßig zu Gast auf der Insel. Die Boeing 787 wird vor allem vom britischen und vom belgischen Ableger der Fluggesellschaft Tuifly eingesetzt und fasst mehr als 310 Passagiere. Sie ist das Nachfolgemodell der Boeing 767 und das erste Großraumflugzeug, dessen Rumpf zu einem Großteil aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff besteht. Die erste Maschine wurde nach dreieinhalbjähriger Verzögerung 2011 an All Nippon Airways ausgeliefert und ging am 26. Oktober 2011 in Dienst.

Der Flughafen von Palma de Mallorca kann die Großraumflugzeuge ohne Probleme abfertigen. Es stehen 96 Parkpositionen mit 70.000 Quadratmetern Fläche für Passagierflugzeuge zur Verfügung. Davon sind 35 über Fluggastbrücken direkt mit dem Terminal verbunden. Im Terminal selbst befinden sich 83 Flugsteige.