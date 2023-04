Die in die Jahre gekommene Feriensiedlung Cales de Mallorca soll mit viel Geld aufgehübscht werden. Wie die zuständige Stadt Manacor mitteilte, handelt es sich um 1,2 Millionen Euro. Damit sollen Straßen, Parkplätze und die öffentliche Beleuchtung auf Vordermann gebracht werden. 61 Lampen sollen aufgestellt werden.

Ganz besonders gründlich werden die Straßen Cabrera und Dragonera umgegraben, deren Zustand mit zahlreichen Schlaglöchern äußerst bedenklich ist. Hinzu kommen die Parkplätze an den Straßen Romaguera und Formentor. Insgesamt werden in Cales de Mallorca 10.645 Quadratmeter in die Maßnahmen einbezogen.

Die Feriensiedlung Cales de Mallorca wurde in den 60er-Jahren erbaut und besteht hauptächlich aus Hotels un Apartmenthäusern. Es gibt etwa 1000 permanente Einwohner, die bereits seit Jahren gegen den zunehmenden Verfall des Ortes protestieren. Der wohl berühmteste Gast war Anfang der 70er-Jahre der ehemalige Beatle John Lennon, der sich hier einige Zeit aufhielt.

Die für Stadtentwicklung zuständige Dezernentin von Manacor, Núria Hinojosa, sagte, dass Cales de Mallorca in den vergangenen 30 Jahren ein Schattendasein gefristet habe. Man sei den Bewohnern schuldig, jetzt Geld für Verbesserungsmaßnahmen in die Hand zu nehmen. Die dortigen Bewohnern hätten die gleichen Rechte wie alle anderen bürger von Manacor.