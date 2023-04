Angesichts der großen Nachfrage nach Urlaubsreisen wird sich Mallorca dank dem Maifeiertag am verlängerten kommenden Wochenende mit besonders vielen Gästen füllen. Wie Javier Vich, der Chef des für die Innenstadt und Cala Major zuständigen Hotelverbandes "Asphama", gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" äußerte, sind die teuren Boutiquehotels im historischen Zentrum der Balearen-Hauptstadt bis einschließlich zum Maifeiertag ausgebucht.

Man sei überrascht über die hohe Nachfrage, die vor allem in den letzten Tagen noch einmal spürbar angezogen habe, sagte Vich. Nicht-Boutique-Hotels seien ebenfalls zu 90 Prozent ausgelastet. Die meisten Reservierungen wurden aus Deutschland, Großbritannien, Skandinavien, Frankreich, Italien und den USA getätigt. Die Nordamerikaner kommen laut Javier Vich auf Flügen aus Madrid oder Barcelona. Ihre Zahl dürfte nach der Wiederaufnahme der Direktflüge zwischen New York und Palma Ende Mai dann noch einmal deutlich steigen.

An dem verlängerten Wochenende werden nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung am Airport von Palma pro Tag 800 Starts und Landungen von Flugzeugen abgewickelt. Auch mit vollen Restaurants wird gerechnet. Alfonso Robledo, Chef des Verbandes Restauración Caeb-Mallorca, sagte, dass vor allem hochpreisige Lokale mit einem Ansturm an Gästen rechnen können.

Zu der guten Hotelbelegung trägt den Angaben zufolge auch die Boat-Show im Hafen von Palma bei. Hinzu kommen zahlreiche Kreuzfahrtgäste, die sich vor ihren Ferien auf See noch einige Tage in Palma aufhalten. Gegenüber "Ultima Hora" äußerten auch die Mietwagenverbände Aevab und Baleval, dass die Nachfrage am anstehenden Wochenende besonders groß sei.