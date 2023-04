Nicht nur die Prognosen, sondern auch die Zahlen zeigen: 2023 wird ein Rekordjahr, was die Tourismuszahlen auf Mallorca anbelangt. Schon jetzt gibt es für Mai dieses Jahres 30 Prozent mehr Buchungen als 2019. Das wird in den von der Hotelplattform Dingus und dem Verband der balearischen Reisebüros (Aviba) veröffentlichten Zahlen deutlich. Dabei war 2019 schon ein historisches Jahr in Bezug auf Besucherankünfte, Einnahmen und Ausgaben, hieß es. Die für Mallorca wichtigsten ausländischen Reisemärkte seien dabei Deutschland, Polen, Skandinavien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien und Italien. Der zweitwichtigsten Markt für Mallorca, der Britische, hinke in den Buchungszahlen etwas hinterher.