Seitdem die neue Condor-Schwester Marabu Airlines vor einem Monat den Flugbetrieb aufgenommen hat, häufen sich die Nachrichten von Pleiten, Pech und Pannen. Sechs Tage lang schien zwar alles gutzugehen, berichtete das Fachportal "Aero Telegraph". Dann begann aber das Chaos überhandzunehmen – und jetzt scheint es tatsächlich komplett zu sein. In Tweets von wütenden Passagieren ist von Hunderten Gestrandeten die Rede. "Keine Informationen, keine Antworten auf irgendetwas", schreibt eine Frau. Der Kundendienst lege bewusst auf, ignoriere Kunden und treffe am Telefon Falschaussagen.

Seit dem Wochenende offenbar hat die neue Airline massive Probleme. Mehrere Flüge nach Mallorca und nach Griechenland wurden immer wieder verschoben, dann teilweise gestrichen. Eine Maschine von München nach Mallorca startete am Sonntag mit rund sechs Stunden Verspätung, statt um 20 Uhr abends landeten die Urlauber um kurz vor halb zwei in der Nacht auf der Insel. "Es gab weinende Menschen, verzweifelte Menschen, verärgerte Menschen. Ein sehr trauriger Anblick", sagte ein Betroffener gegenüber der Bild-Zeitung. Weiter berichtet das Blatt, dass Fluggäste der Gesellschaft am Airport München im Terminal übernachten mussten. Marabu habe zwar angeboten, Hotelkosten zu übernehmen – doch es sei keiner dagewesen, der das organisiert hätte.

Ein weiterer Fluggast machte seinem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft. Er schreibt: "Ein Tag nach dem geplantem Abflug und stundenlangem Warten an Check-In und Helpdesk sitzen wir immer noch am Münchner Flughafen." Vonseiten der Airline hieß es, technische Probleme seien schuld am Chaos. Man entschuldige sich bei den Reisenden und kümmere sich auf Anfrage und entsprechende Entschädigungen. Bereits kurz nach Aufnahme des Flugbetriebs war es bei Marabu zu Pannen gekommen (MM berichtete).