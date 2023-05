Dass die Sitten auf Mallorca teilweise anders geartet als in Mitteleuropa sind, ist hinlänglich bekannt. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, mal wieder auf einige Dinge hinzuweisen, die auf der Insel besser unterlassen werden sollten, um sich nicht der Lächerlichkeit preiszugeben oder gar Fassungslosigkeit oder unschöne Reaktionen heraufzubeschwören. Hier eine kurze, mit einem Augenzwinkern zusammengestellte und in Teilen nicht allzu ernst gemeinte Liste:

Schon um 18 Uhr zu Abend essen

Dass man im Mittelmeerraum lieber dann seine "cena" verputzt, wenn es dunkel und nicht mehr so heiß ist, ist kein Geheimnis. Dennoch verursachen einige "turistas" durch die Tatsache, bereits am hiesigen Spätnachmittag ein Restaurant zu betreten, fassungslose Reaktionen. Es wird akzeptiert, wenn man schon um 20 Uhr isst, ab 22 Uhr schwimmt man dann mit der Neigung der Massen mit. MM-Tipp: Lieber um 18 Uhr auf dem Hotelbalkon die Füße hochstrecken und sich langsam um 20 Uhr für das Essen bereitmachen.

In die Stadt fahren, wenn es regnet

Auf diese Idee kommen Urlauber immer wieder, wenn das Wetter nicht gerade strandtauglich ist. Dann bilden sich jedoch auf den Einfallstraßen vor allem aus Richtung Playa de Palma mitunter lange Staus, weil die Einfahrten zu den Parkhäusern verstopft sind. Oft sind die öffentlichen Busse, die in die Stadt unterwegs sind, dann ebenfalls überfüllt. MM-Tipp: Lieber in der Hotellobby Schach oder Halma spielen, lachen und an einem Sonnentag nach Palma fahren.

Mit dem Mietwagen zum Leuchtturm am Kap Formentor fahren

Schon jetzt sind die Zustände in der Gegend mitunter chaotisch. Auf der manchmal engen und kurvigen Straße liegen die Nerven nicht selten blank. Nach dem 2. Juni wird die Zufahrt von Fahrzeugen auf die malerische Halbinsel sowieso stark eingeschränkt. MM-Tipp: Die Gegend eher meiden oder – sobald dies möglich ist – mit einem Zubringerbus ab Port de Pollença in die Gegend fahren.

Eine Paella am Abend verputzen

Dies ist theoretisch zwar möglich, aber die verspeisten Teile des valencianischen Kult-Reisgerichts liegen in der Nacht nach dem Restaurantbesuch wie kiloschwere Steine im Magen. Außerdem macht man sich bei Spaniern zum Gespött, da hierzulande eine Paella lediglich am Tag gegessen wird. MM-Tipp: Die Paella mittags essen, bis ich der Magen über Gebühr weitet, und abends etwas Leichtes oder gar nichts zu sich nehmen.

Sich von Google Maps durch die Altstadt zur Kathedrale von Palma locken lassen

Eine Fehlfunktion bei dem Online-Dienst lockte im vergangenen Jahr Dutzende Touristen in die kaum von Autos befahrenen engen Gassen des historischen Zentrums. Sie verirrten sich, kamen nur schwer aus dem mittelalterlichen Gebilde heraus und erlitten fast traumatische Erlebnisse. MM-Tipp: Den verwinkelten Kern der Stadt mit dem Wagen einfach meiden, um Nervenzusammenbrüche zu vermeiden.

Deutsch mit Kellnern oder Zimmermädchen sprechen

Es wird als arrogant bis hinterwäldlerisch gesehen, wenn man sich nicht zumindest ein wenig bemüht, die Mitarbeiter in ihrer Muttersprache anzusprechen. MM-Tipp: Sich daheim im Ohrensessel ein paar spanische Vokabeln aneignen und die dann, wenn sich auf der Insel die Gelegenheit ergibt, formulieren. Auch wenn sie schief klingen, wird darauf freundlich bis dankbar reagiert.

Bei sengender Sommersonne mittags durch die Landschaft wandern

Nicht wenige unterschätzen die Kraft der Sonne auf Mallorca und machen sich einfach so ins Gebirge auf. Manch einer bewegt sogar mit schlechtem Schuhwerk und ohne Getränke fort. Und dann passieren halt Unfälle. MM-Tipp: Mittags lieber schlafen, Netflix gucken, an den Pool gehen oder in einem Restaurant Paella essen und später abhängen.