Mallorca-Liebhaber im Osten Deutschlands müssen jetzt eine längere Anreise auf sich nehmen. Denn vom Flughafen Erfurt-Weimar in Thüringen werden auch in diesem Sommer keine Flüge auf die Insel angeboten. MM hat beim Flughafensprecher Hans-Holm Bühl nachgefragt: "Wir haben uns bemüht, Mallorca doch noch ins Angebot zu bekommen. Aber die Reiseveranstalter beziehungsweise Airlines haben sich dagegen entschieden." Am Airport Erfurt-Weimar ist und bleibt das beliebteste Reiseziel die Türkei. Mallorca belegt Platz zwei. Der Pressesprecher ist aber guter Dinge: "Es laufen jetzt schon Gespräche für den Sommer 2024 und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Mallorca dann wieder auf dem Flugplan steht", erklärt er voller Optimismus.