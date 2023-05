Palma entwickelt sich immer mehr zu einem internationalen Luxus-Reiseziel. Besonders wohlhabende Urlaubssuchende aus dem Ausland besuchen Mallorcas Hauptstadt aufgrund deren exklusiven Attraktionen und touristischen Angebote. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bieten internationale Veranstalter bereits maßgeschneiderte Reisepakete an, die bis zu 15.000 Euro für vier Tage kosten.

Die städtische Stiftung für Tourismusförderung „Palma 365“ will in Zukunft ihre Werbung auf zahlungskräftige Urlauber stärker ausrichten. Zu diesem Zweck habe sich Vertreter der Stiftung vor kurzem mit führenden Reiseanbietern aus dem Ausland getroffen, die exklusive Kurzaufenthalte in Palma anbieten. „Diese Veranstalter organisieren individuelle Reisen, bei denen der Preis keine Rolle spielt“, schreibt Ultima Hora. Zu deren Angeboten zählen die Reservierung von Privatjets für die Anreise, Besuche in Galerien und Kunstwerkstätten, Yachtausflüge, exklusive Abendessen mit Spitzenköchen sowie Aufenthalte in luxuriösen Boutique-Hotels der Stadt.

Um diese Zielgruppe weiter anzusprechen, plant die Stiftung 365 Werbeaktionen in London, Stockholm, der Schweiz und den USA. Die Preise für diese maßgeschneiderten Reisen liegen zwischen 6.000 und 15.000 Euro pro Person, abhängig von den gewählten Leistungen. Palma konkurriert dabei mit anderen europäischen Städte-Reisedestinationen wie Cannes, Monte Carlo oder Capri.