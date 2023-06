Großes Brumm-Brumm am Wochenende! Vom Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juni, kommt Mallorca unter die Reifen von mehr als 3000 Motorradfahrern aus dem In- und Ausland, die bei der 47. Ausgabe der Internationalen Rundfahrt „Volta a Mallorca” an den Start gehen. Im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung finden auch ein Qualifikationsrennen der World Touring Challenge des internationalen Motorradsportverbandes FIM sowie ein weiterer Wettbewerb der spanischen Motorradtourencup-Meisterschaft statt.

Während bei den beiden letztgenannten Zeitfahr-Wettbewerben meist Amateur-Biker an den Start gehen, kann bei der eigentlichen Rundfahrt am Sonntag, 18. Juni, jeder mitfahren, der über ein motorisiertes Zweirad verfügt. Das Startgeld beträgt je nach Anzahl der absolvierten Tage zwischen 35 und 160 Euro. Inbegriffen ist dabei unter anderem Essen und Verpflegung sowie Eintrittsgelder zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Insel. Organisiert wird das Event seit Mitte der 1980er Jahre von dem in Palma ansässigen Motorradclub „1/2 Milla”, der neben der Volta mittlerweile drei weitere übers Jahr verteilte Biker-Events auf Mallorca ausrichtet. An der ersten Rundfahrt über die Insel nahmen noch ein Dutzend Mitglieder teil. 2018 wurden mehr als 5000 Fahrer registriert. Viele von ihnen reisen mittlerweile vom spanischen Festland an, aber auch immer mehr deutsche, französische und andere europäische Motorrad-Fans finden an dem alljährlichen Event auf der Mittelmeer-Insel Gefallen.

Los geht es am Freitag, 16. Juni, für alle um 9.30 Uhr im Hotel Cid in Can Pastilla. Von dort geht es auf die „Ruta Embat” entlang der Ostküste bis nach Artà. Nach einem Mittagessen geht es wieder zurück Richtung Südwesten und von dort nach Palma. Am nächsten Tag steht die „Route der Burgen und Schlösser” von Palma auf dem Programm, einschließlich der Besichtigungen des Kastells von Bellver sowie der ehemaligen Festungsanlage San Carlos. Am Abend findet das traditionelle Gala-Dinner im Veranstalter-Hotel statt. Höhepunkt der Veranstaltungstage ist dann am Sonntag die gemeinsame Rundfahrt über die ganze Insel. Der Startschuss fällt um 9 Uhr auf der Avenida gegenüber dem Parc de la Mar. Von dort führt die Route durch die Tramuntana bis nach Pollença. Dort wartet auf die Teilnehmer ein Mittagsmenü, bevor die Rundfahrt gegen 16 Uhr wieder aufgenommen wird. Ziel ist der Marktplatz im Dorf Capdepera, wo alle Biker dann auch ihr Teilnehmer-Diplom erhalten.

Die „Volta a Mallorca en Moto” ist das größte Aushängeschild für ein seit wenigen Jahren still und heimlich wachsendes Tourismussegment auf Mallorca, den Motorradreisen. Mittlerweile haben sich rund ein halbes Dutzend Veranstalter auf die Organisation von Urlaubsaufenhalten auf der Insel mit dem Bike spezialisiert. In den meisten Fällen bekommen die Teilnehmer das Motorrad für die Dauer des Aufenthaltes zur Verfügung gestellt. Auch die Zahl der Motorradverleihfirmen auf Mallorca ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewachsen, was den Trend zu Motorradreisen auf der Insel unterstreicht. „Motorräder werden in ganz Europa mittlerweile als nachhaltiges Verkehrsmittel geschätzt. Sowohl für kurze Fahrten zum Arbeitsplatz im urbanen Raum, als auch für Ausflüge in der Freizeit. Das wirkt sich auch auf die Reisebranche aus”, erklärt Benjamin Faber vom deutschen Motorradreise-Verband. Allein in Deutschland wurden 2022 mehr als 18 Millionen Fahrerlaubnisse für Motorräder ausgestellt, fast zehn Prozent mehr als noch im Vor-Corona-Jahr 2019.