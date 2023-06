Die Leser der Bootscharter-Plattform Rightboat haben die Playa de Muro im Norden von Mallorca zum besten Strand der Welt gekürt. Dies gehe aus mehr als 300.000 Bewertungen hervor, wurde am Mittwoch gemeldet. Auf Platz 2 landete die Spiaggia dei Conigli (Kaninchenstrand) auf der italienischen Insel Sizilien. Auf Rang 3 landete ebenfalls ein Strand in Europa, nämlich der Falassarna Beach in Griechenland.

Erst auf Platz 4 folgt der erste außereuropäische Strand: Dieser befindet sich im Nordosten von Brasilien und heißt Baia do Sancho. Der fünfte Rang geht an die Turquoise-Bay im Nordwesten von Australien. Ein weiterer spanischer Strand, die berühmte "La Concha" in San Sebastián, kommt auf Rang 8, auf Platz 9 landete die Praia da Falesia in Portugal.

Rightboat gilt als eine der größten Plattformen zum Verkauf und zur Vercharterung von Yachten und sonstigen Booten. Dort ist es möglich, neue und gebrauchte Gefährte dieser Art zu erstehen. Der Muro-Strand ist etwa sieben Kilometer lang, an ihm befinden sich Ferienorte wie Can Picafort und Playa de Muro. Die Verlängerung dieses Strandes ist die Playa d'Alcudia.

Weitere Strände auf Mallorca wie die Playa Es Trenc oder die Cala Agulla kommen in der Hitliste allerdings nicht vor. In anderen Rankings erscheint die Playa de Muro zwar auch, aber nicht so weit oben.