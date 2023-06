Ein Stück Normalität ist zurück: Die Menschen in Deutschland buchen ihren Urlaub wieder mit deutlich längerem Vorlauf als vergangenes Jahr. „Der Wunsch, sich früh einen günstigen Preis zu sichern, hat sich diesen Sommer wieder durchgesetzt. Das Interesse, in den kommenden Wochen zu reisen, ist sogar so groß, dass wir in einigen Zielgebieten nochmal Kontingente nachbestellt haben”, so Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung von Tui Deutschland, beim Sommer-Update des Unternehmens am Dienstagabend in Berlin.

Tui zeigte sich bei dem Event mit dem Geschäftsjahr zufrieden. Etwa jede dritte Veranstalterreise werde bei dem Reiseanbieter gebucht. „Wir profitieren überdurchschnittlich von der guten Entwicklung und blicken auf eine starke Sommersaison und in den letzten Wochen erstmals auch wieder mit Gästezahlen über dem Jahr 2019”, so Baumert weiter. Und: Man sehe steigende Zahlen an „Wiederholern”. „Gäste, die zuvor bei uns gebucht haben, bleiben uns treu. Das ist das beste Kompliment für unsere Hotelpartner vor Ort, die Crews im Flieger und die vielen Kolleginnen und Kollegen in den Destinationen, den Reisebüros und in der Zentrale in Hannover”, so Baumert.

Der Trend zu Kurz- und Mittelstreckenzielen habe sich in diesem Jahr abermals verstärkt. Fast jede fünfte Reise führe nach Griechenland. Größter Gewinner sei hier die Insel Kreta. Gute Nachrichten für die Balearen: Die beliebteste Insel ist und bleibt für Tui-Gäste Mallorca – aber sie bekommt zunehmend Konkurrenz aus dem östlichen Mittelmeerraum. Denn auch die Türkei lege kräftig zu: „Rund 15 Prozent unserer Gäste aus Deutschland entscheiden sich für einen Urlaub an türkischen Stränden”, so der Tui-Deutschland-Chef. Im Sommer lieferten sich deshalb Antalya und Mallorca immer wieder ein Kopf-an-Rennen um den Spitzenplatz in der Gästegunst – mit Spannung bleibt also abzuwarten, wer in diesem Jahr gewinnt.

„Anders als auf Mallorca, wo Tui Urlauber seit Jahren bereits bewährte Hotels und Strukturen bietet, habe man das Angebot in der Türkei noch einmal entsprechend stark ausgebaut. Wir erwarten hier in diesem Jahr über eine Million Urlaubsgäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.” Die Destination an der türkischen Riviera sei wie Hurghada in Ägypten – ebenfalls mit starken Zuwächsen – sehr beliebt bei All-Inclusive-Fans. Gefragt seien neben Mallorca ebenso die Kanarischen Inseln, allen voran Teneriffa.