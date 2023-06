Die Zeiten für Plane-Spotter sind auf Mallorca wieder ideal: Am Freitag und am Samstag wird auf dem Son-Sant-Joan-Airport jeweils eine aus Frankfurt/Main kommende Boeing 747-400 der Lufthansa mit besonders langem Oberdeck landen. Laut Flugplan erreicht am Freitag um 11.10 Uhr der Flug mit der Nummer 1530 die Insel. Um 16.45 Uhr geht es dann wieder nach Deutschland.

Die Fluggesellschaft setzt die Riesenjets angesichts der in diesem Jahr sehr hohen Nachfrage nach Verbindungen mit der Insel ein. Am Samstag erreicht dem Flugplan zufolge eine Lufthansa-Boeing 747-400 Mallorca um genau 15.15 Uhr. Dabei handelt es sich um die Nummer 1158. Zurück nach Frankfurt geht es um 12.40 Uhr. Auch die Schweizer Fluglinie Swiss setzt mitunter Großraumjets zwischen Zürich und Palma ein. Mehrfach landete bereits ein Airbus A330 in Son Sant Joan. Erneut so weit wird es zwischen dem 1. Juli und dem 26. August sein. Darüber hinaus beehren die Schweizer in diesem Sommer auch Málaga mit Großraumjets. Ähnliche Nachrichten Von Jumbo-Jet bis Triple Seven: Diese "Riesenvögel" landen im Sommer auf Mallorca Bereits Anfang der 70er-Jahre hatte die noch heute existierende deutsche Airline Condor die damals nagelneuen Jumbos zwischen Frankfurt und der Insel eingesetzt. In jener Zeit galten die riesigen Luftgefährte noch als Weltsensation.