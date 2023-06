In dieser Woche gehen in Deutschland die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen los und alle wollen auf die Insel. Zumindest wenn es nach der Fluggesellschaft Eurowings geht: "Das wichtigste und mit Abstand beliebteste Sommerziel der Deutschen ist auch in diesem Jahr Mallorca", heißt es in einer Pressemitteilung, die am Montag veröffentlicht worden ist. Bis zu 400-mal pro Woche werden ihre Flieger deshalb zwischen Deutschland und Mallorca pendeln. Eurowings rechnet an manchen Tagen damit, bis zu 100.000 Passagiere in den Urlaub zu befördern – diese Zahl bezieht sich aber nicht nur auf Mallorca, sondern auf das gesamt Streckennetz. Um sich für den Ansturm im Sommer zu rüsten, wurden jetzt nach Angaben der Airline "so viele Mitarbeiter wie noch nie eingestellt".

Insgesamt beschäftigt Eurowings nun mehr als 4700 Menschen, heißt es. Gesucht werden nach wie vor zahlreiche Fachkräfte, insbesondere IT-Experten, Techniker sowie Piloten und Flugbegleiter. Alle Stellenangebote und Informationen zu den einzelnen Sparten gibt es hier. Kai Duve, Geschäftsführer Finanzen und Personal bei Eurowings: "Wir sehen mit Freude und Zuversicht, wie schnell sich die Reiseindustrie aus ihrer längsten und schwierigsten Krise befreit. Mit der Einstellung von mehr als 1500 neuen Mitarbeitenden hat Eurowings personell alle Vorbereitungen getroffen, um Fluggästen einen möglichst reibungslosen Start in die Sommerferien zu ermöglichen." Ähnliche Nachrichten Umfrage: Mallorca-Reisende finden 200 Euro pro Hin- und Rückflug völlig in Ordnung Eurowings fliegt diesen Sommer erstmals mit dem "Mallorca-Airbus" auf die Insel Mehr ähnliche Nachrichten (1) Bis Ende des Jahres wolle man zum ersten Mal die 5000-Mitarbeiter–Marke knacken. Vor allem die Basis am Standort Palma ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Auf den Strecken zwischen Deutschland und der Insel wird unter anderem der größte Airbus-Mittelstreckenjet A321 mit mehr als 230 Sitzen, der sogenannte "Mallorca-Shuttle", eingesetzt. Aber auch andere Reiseziele sind beliebt, "wie etwa Kreta und Rhodos in Griechenland sowie zahlreiche Ziele in Italien, Spanien oder der Türkei", heißt es in der Pressemitteilung. NRW macht an diesem Donnerstag, 22. Juni, den Anfang und startet als erstes Bundesland in die Sommerferien. Mitte September sind die großen Ferien dann zu Ende, wenn auch in Bayern und Baden-Württemberg der Unterricht wieder losgeht.