Auf Mallorca ist am Mittwoch in Sant Elm das erste sogenannte Beach-Club-Hotel der Insel eröffnet worden. Es handelt sich um das Vier-Sterne-Haus Aquamarin der Kette Universal Beach Hotels. Der runde Bau befindet sich direkt am Wasser, es handelt sich um eine Kombination aus trendiger Unterkunft und entspanntem Strandclub.

Der runde Hochbau des Aquamarin sticht ins Auge Das Aquamarin wurde im Winter komplett umgestaltet. Besonderes Augenmerk richteten die Konstrukteure auf den Spa- und Wellnessbereich. Die Ausstattung und der neu kreierte Außenbereich mit sogenannten Daybeds, Komfortliegen und Sonnenschirmen auf einer Naturstein-Plattform am Meer sollen die Gäste überzeugen. Auch Tagesgäste sind im Aquamarin willkommen. Die musikalische Komponente des zukünftigen Beach-Clubs liegt in den Händen des DJs und Musikproduzenten Fernando Gullón, wie Universal Beach Hotels bereits vor mehreren Wochen mitgeteilt hatte. Für ein Unterhaltungsprogramm sollen Sessions mit lokalen, nationalen und internationalen DJs sowie Live-Auftritte mit Musikern verschiedener Stilrichtungen sorgen – von Flamenco Fusion bis hin zu Bossa-Nova, Chillout und Soul Musik. "Die Kombination aus modernem Lifestyle-Hotel und angesagtem Beach Club gibt es in dieser Form noch nicht auf Mallorca. Ich freue mich, dass wir unseren Gästen ein exklusives Urlaubserlebnis bieten können, das unsere Innovationsfreude demonstriert", so Yannik Erhart, CEO der Universal Beach Hotels. Weitere Häuser der Hotelkette sollen das neue Konzept sukzessive übernehmen. Sant Elm ist ein verschlafenes Örtchen im äußersten Südwesten der Insel. Der ursprüngliche Charme Mallorcas blieb dort weitgehend erhalten. Es gibt einen kleinen Strand und lauschige Badeecken. Von Sant Elm aus ist es möglich, auf einem kleinen Boot nach Sa Dragonera überzuwechseln, um sich Eidechsen anzuschauen.