Die auf Mallorca heimische internationale Kette Iberostar hat auf der Insel ihr erstes All-Inclusive-Hotel eröffnet. Es handelt sich nach Angaben des Unternehmens um das Iberostar Selection Albufera an der Playa de Muro. Damit importiert die Kette ein bereits in der Karibik bewährtes Konzept auf die Balearen. Das Hotel im Norden der Insel ist das erste des Konzerns in Europa, welches diese Rundum-Betreuung bietet.

Der neue Komplex entstand aus der Zusammenführung der Hotels Iberostar Selection Albufera Park und Iberostar Selection Albufera Playa. Man komme der von Kunden geäußerten Nachfrage nach solchen Angeboten entgegen, hieß es. Bei der Renovierung sei man umweltfreundlich vorgegangen. Die Umbauarbeiten dauerten den Angaben zufolge das gesamte Jahr 2022 an. Das neue All-Inclusive-Hotel verfügt über 600 Zimmer. Bei dem Projekt hat sich Iberostar unter anderem von Meeres- und Landschaftselementen inspirieren lassen. Besonders die Fassade und die Gartenanlagen stechen mit einer solchen Ästhetik ins Auge. Das Hotel verfügt über zehn Bars und Restaurants. Der gesamte Betrieb steht den Angaben zufolge im Zeichen der Nachhaltigkeit. Die Iberostar-Kette wird von dem mallorquinischen Erfolgsunternehmer Miquel Fluxà geleitet, der als der reichste Mann des Balearen-Archipels gilt. Sie verfügt über Häuser in insgesamt 18 Staaten, unter anderem in der Dominikanischen Republik, Brasilien, Mexiko, Jamaika, Griechenland uns Marokko.