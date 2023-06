Die Schweizer Hotelkette Universal hat am Mittwoch mit einer Feier das erste Beachclub-Hotel im Südwesten Mallorcas offiziell eröffnet. Das in dem ehemaligen Fischerort Sant Elm direkt am Meer liegende Universal Hotel Aquamarin – das erste, 1963 gebaute eigene Haus der Universal Gruppe – war zuvor komplett renoviert worden, um vor kurzem mit einem neuen modernen Konzept wiedereröffnet zu werden.

Im 4-Sterne-Boutique-Hotel erwartet die Gäste eine Liegeterrasse mit spektakulärem Meerblick sowie ein dazugehöriger Beachclub mit chilligen DJ-Sounds. Der neue Indoor-Relaxpool und der kleine Wellnessbereich sollen den Gästen als zusätzliche Entspannungs- und Rückzugsorte dienen. Das Food-Konzept setzt auf einen Mix aus "kreativen fernöstlichen und peruanischen Gerichten", bereichert um lokale Köstlichkeiten. Neben der Bürgermeisterin von Andratx, Estefanía Gonzalvo, und anderen Vertretern der Gemeinde wurde Universal-Beach-Hotels-CEO Yannik Erhart bei der Eröffnungsfeier auch von Jose Escaño, Koordinator des Meeresschutzprojektes MedGardens begleitet. Grund: Das direkt am Meer gelegene Hotel informiert seine Gäste in Zukunft auch über die Bedeutung und den Schutz der Meeresgraswiesen Posidonia, die zum Teil vor der "eigenen" Haustür liegen. MedGarden bietet den Hotelgästen zu diesem Zweck Schnorchelausflüge an, um die Seegraswiesen auf dem Meeresgrund kennenzulernen und ihr empfindliches Ökosystem zu verstehen. Caption "Wir sind stolz darauf, ein so innovatives Hotelkonzept hier auf Mallorca auf die Beine gestellt zu haben", erklärte Erhart bei seiner Eröffnungsrede. "Die Symbiose von Fortschritt und Nachhaltigkeit liegt uns ganz besonders am Herzen", so Erhart. Das Beachclub-Hotel Universal Aquamarin ist neun Monate im Jahr geöffnet. Preise und Reservierungen unter www.universalbeachhotels.com