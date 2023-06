Zum Auftakt der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen ist der erste von mehreren sogenannten "Mallorca-Airbussen" der Fluglinie Eurowings in Betrieb genommen worden. Laut einer Pressemitteilung landete das fabrikneue Exemplar mit der Kennung D-AEEA vom Typ A321neo am Donnerstagnachmittag in Düsseldorf. Mit dem Zuwachs setzt der Ferienfliegerden Angaben zufolge die Flottenmodernisierung fort.

Bei dem A321-Neo handelt es sich um den bisher größten Mittelstrecken-Jet, den Eurowings in die Flottenfamilie aufnimmt. Das Sitzplatzangebot für bis zu 232 Gäste bringt dem Neuankömmling den Spitznamen „Mallorca-Airbus" ein – passend zum bekannten „Mallorca-Shuttle" des Kölner Unternehmens. In der Sommersaison wird der A321neo verstärkt Richtung Mallorca eingesetzt, um die anhaltend hohe Nachfrage nach der beliebtesten Destination im Eurowings-Netz zu bedienen. Die Inselhauptstadt Palma wird in der Hochsaison bis zu 400-mal pro Woche von der Lufthansa-Tochter angeflogen. "Unsere Buchungseingänge sind eindeutig: Die Menschen wollen wieder in die Ferien fliegen. Mit dem A321neo fliegen unsere Gäste mit dem zurzeit modernsten, effizientesten und leisesten Mittelstrecken-Jet der Welt", sagte Vorstandschef Jens Bischof. Charakteristisch für die Airbus-neo-Flugzeuggeneration sind der Pressemitteilung zufolge um 50 Prozent verringerte Lärmemissionen sowie 15 Prozent weniger Kerosinverbrauch bei gleichermaßen reduzierten CO2-Emissionen. Eurowings stattet als erste Lufthansa Group Airline alle 13 Airbus-Neos mit Triebwerken aus, mit denen 3700 Tonnen an CO2 pro Flugzeug und Jahr eingespart werden. Eurowings hat insgesamt acht A320neo mit 180 Sitzen und fünf A321neo mit 232 Sitzen bestellt.