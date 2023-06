Mallorca ist die Lieblingsinsel der Deutschen. Für 2023 rechnen Reiseexperten mit einem neuen Besucherrekord. Allein aus der Bundesrepublik werden mehr als vier Millionen Urlauber erwartet. Wegen der Energiekrise und der hohen Inflation prognostiziert die Tourismusbranche einen starken Preisanstieg für Flüge, Hotels und Gastronomie – bis zu 33 Prozent könnte der Mallorca-Urlaub teurer werden. SWR Reporter Sven Kroll sucht nach Antworten und macht eine Woche Ferien auf der Insel. Gibt es einen abwechslungsreichen Urlaub für unter 1000 Euro?

Der Journalist testet ein Viersternehotel mit Halbpension direkt am Strand. Von hier aus erkundet er die Inselhauptstadt Palma mit ihrer berühmten Kathedrale und probiert mallorquinische Spezialitäten im Mercat de l'Olivar, Palmas größtem Markt. Quer über die Insel geht es auf einer historischen Bahnstrecke nach Sóller, von dort erwandert Sven die Serra de Tramuntana und besichtigt das vielleicht schönste Dorf Spaniens. Dabei ist er immer auf der Suche nach abwechslungsreichen Aktivitäten und günstigen Angeboten.

Wie viel kostet eine Übernachtung im Hinterland der Insel? Und wie überlaufen sind die malerischen Buchten, für die Mallorca so bekannt ist? Reporter Sven Kroll vergleicht auf seiner Reise Pauschal- und Individualangebote. Und er ermittelt die Preisunterschiede für Übernachtungen in der Vor- und Hauptsaison. Die Doku „Was kostet: Urlaub auf Mallorca?” wird an diesem Dienstagabend, 27. Juni, um 21 Uhr im SWR gezeigt.