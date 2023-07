Die teuersten Boutique- und Stadthotels im Mittelmeer befinden sich in Palma de Mallorca. Das geht aus aktuellen Auswertungen der Buchungsplattformen Booking, Expedia und Tripadvisor hervor. Damit liegen die Balearen noch vor den konkurrierenden Mittelmeerdestinationen Santorini, Mykonos, Cannes, Venedig und Athen. Dafür fielen aber auch die Hotelbewertungen der Gäste im Vergleich zu anderen Urlaubszielen im Mittelmeerraum deutlich positiver aus.



Die Durchschnittspreise pro Nacht in der ersten Juliwoche liegen laut den Plattformen zwischen 220 und rund 650 Euro. So bieten beispielsweise die Puro-Hotels Zimmer für rund 400 Euro an, die Zimmerpreise im Can Marqués liegen bei 520 Euro, im Can Bordoy bei 640 Euro.

Der Präsident der Hotelvereinigung von Palma und Cala Mayor (ASPHAMA), Javier Vich, bewertet die Situation als positiv. "Boutique-Hotels sind derzeit sehr beliebt. Aufgrund der hohen Nachfrage liegen die durchschnittlichen Preiserhöhungen bei bis zu 25 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr."

Trotz der gestiegenen Preise liege die Bettenauslastung im Juli bei 90 Prozent. Laut des CEOs der Hotelanalyseplattform Dingus sind die Stornierungsraten im Vergleich zum letzten Jahr um fast zehn Prozentpunkte gesunken.