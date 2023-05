Die Urlaubsinsel Mallorca ist bereits gut gefüllt und wird in den nächsten Wochen wohl noch voller. Ab Freitag, 26. Mai, kommen auch Urlauber aus Nordamerika, denn United Airlines nimmt die Direktflüge zwischen New York und Mallorca wieder auf. Jetzt schon machen sich die Amerikaner auf dem mallorquinischen Markt bemerkbar. Die Buchungen von Boutique-Hotels in Palmas Altstadt sind in die Höhe geschnellt. Zahlreiche Hotels seien sogar schon ausgebucht, sagte der Präsident der Hotelvereinigung Palma-Cala Mayor (ASPHAMA), Javier Vich, im Interview mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die bisherigen Buchungen "haben alle Prognosen übertroffen", hieß es weiter.