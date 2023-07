Die Hoteliers auf Mallorca sehen sich aufgrund des Rückgangs der Nachfrage im europäischen Tourismus, insbesondere aus Deutschland, gezwungen, ihre Verkaufsstrategie zu überdenken. Um dennoch Besucher anzulocken, bieten Hotelketten in einigen touristischen Hochburgen auf der Insel derzeit Preisnachlässe von bis zu 25 Prozent für die Monate Juli, August und September an. Die Kaufkraft der Touristen in dieser Saison sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.

Die Hotelbranche ist nicht die einzige, die von dieser Entwicklung betroffen ist, auch Transportunternehmen, Gastronomen und ergänzende Dienstleister verzeichnen sinkende Zahlen. Die Pauschalreisen sind ebenfalls betroffen, da viele Unternehmen ihre Preise aufgrund der hohen Nachfrage im vergangenen Jahr erhöht hatten. Einige Hotelketten berichten von einem Stillstand der Buchungen seit Juni, was auf wirtschaftliche Probleme und Kaufkraftverluste durch Inflation und steigenden Energiekosten zurückgeführt wird. Die durchschnittliche Belegung im Juli sei um zehn Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Für den Monat August rechne man derzeit mit einer Auslastung der Hotels von gerade einmal 60 Prozent. Weitere fünf Prozentpunkte weniger als noch im Vormonat. Stadt- und Boutique-Hotels in Palma verzeichnen trotz der Herausforderungen weiterhin eine hohe Auslastung. Insgesamt sind jedoch perspektivisch auch hier sowohl die Urlauber als auch ihre Ausgaben rückläufig. Der Arbeitgeberverband für das Transportwesen meldet auch bei der Vermietung von Mietwagen einen Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.