Wer im Hochsommer auf Mallorca Urlaub macht, der muss mit vollen Stränden und überfüllten Restaurants rechnen. Doch das muss nicht sein. Einige Tipps, wie Sie den Massen auf der Insel - und der Hitze - einfach entfliehen können.

Frühmorgens oder abends an den Strand

Nach dem Frühstück zwischen 10 und 11 Uhr zieht es die meisten Urlauber an den Strand. In den Sommermonaten führt das nicht selten zu überfüllten Buchten und Stränden. Wer sich den Wecker allerdings etwas früher stellt und gegen 8 Uhr bereits zum Strand geht, kann die Ruhe vor dem Sturm noch genießen. Alternativ bietet sich es auch an gegen 18 Uhr im Meer baden zu gehen. Damit passt man sich übrigens auch an den lokalen Gewohnheiten an: Denn kaum ein Spanier würde in der prallen Mittagssonne eine Badebucht aufsuchen.

Kostenlosen Ringbus nutzen

Wer die Innenstadt von Palma erkundigen will, der kann das auch mit dem kostenlosen Ringbus "Centro Circular" machen. Er durchquert das gesamte Zentrum der Inselhauptstadt und macht unter anderem Halt am Paseo Mallorca, unweit der beliebten Einkaufsstraße Jaume III., der Plaça de la Reina oder an der Plaça d'Espanya. Zudem ist der Bus angenehm klimatisiert und bietet ebenfalls eine erfrischende Abkühlung von der sommerlichen Hitze. Informationen zu den Abfahrtzeiten finden Sie hier.

Shoppen im Einkaufszentrum El Corté Inglés

Wie wäre es mit einer klimatisierten Shoppingtour in einem typisch spanischen Kaufhaus? Kleidungsboutique, Supermarkt, Drogerie, Elektrofachgeschäft, Spielwarenladen und Schreibwarenhandel in einem: Das macht das spanische Kaufhaus El Corte Inglés aus. Dabei handelt es sich um eine spanische Institution, die ihren Ursprung in Madrid hat. Auf Mallorca gibt es zwei große Filialen, ein Kaufhaus befindet sich auf der Jaume III., das andere schräg gegenüber der Plaça d'Espanya auf den Avenidas.

Nachmittags ins Kino gehen

Filmfreunde müssen auf Mallorca nicht auf aktuelle Blockbuster, Komödien, Dramen oder Klassiker verzichten. Auch nicht in ihrer Muttersprache: Die Kinos der Baleareninsel führen mittlerweile auch immer mehr Filme in deutscher oder englischer Originalversion vor. Die Eintrittspreise sind im Vergleich zu Deutschland günstig. Mittwoch ist meist Kinotag und die Tickets gibt es noch günstiger. Auf der Insel gibt es eine umfangreiche Auswahl an Kinos, dazu zählen unter anderem "Ocimax" im Centre Comercial Palma, "Cinesa" im Mallorca Fashion Outlet Marratxí, Cine "Augusta" Palma an der Plaça d'Espanya oder Cine "Rívoli" Palma an den Avenidas.

Eine Höhle besuchen

Mallorca hat neben zahlreichen Buchten und Traumstränden auch unterhalb der Erdoberfläche einiges zu bieten. Im Laufe von Jahrtausenden konnten viele Höhlen entstehen, die sich vor allem bei regnerischem Wetter für einen Tagesausflug lohnen. Zu den beliebtesten Tropfsteinhöhlen zählen die Coves del Drach südlich von Porto Cristo, Coves dels Hams an der Ostküste, die Coves d'Artà bei Capdepera sowie die Coves de Campanet am Rande des Tramuntana-Gebirges.

Die Cueves del Drach bei Porto Cristo bietet vor allem im Hochsommer angenehme Temperaturen.

Ein Museum besuchen

Auf Mallorca gibt es Museen aller Art: Freilichtmuseen, Naturkundemuseen, Museen für zeitgenössische Kunst oder Ausstellungen der archäologischen Funde. Die Museen sind nicht nur in der Hauptstadt Palma zu finden, sondern gleichmäßig über die gesamte Insel verteilt. Zu den beliebtesten zählen unter anderem Palmas Museum Es Baluard, das unter anderem Werke namhafter Künstler wie Picasso, Gaugin, Klimt oder auch Miró zeigt, das Freilichtmuseum Els Calderers in Sant Joan oder das Regionalmuseum von Artà.

Blick von den Terrassen des Museum Es Baluard in der Inselhauptstadt Palma

Das Restaurant nicht in erster Meereslinie wählen

Wer den Menschenmassen entfliehen will, der sollte nicht immer ein Restaurant in erster Meereslinie wählen. Aufgrund der Aussicht sind diese in der Regel nämlich wesentlich beliebter. Doch vor allem in der Inselhauptstadt Palma lohnt sich ein Ausflug in die versteckten Gassen. Dort findet man nicht selten die ein oder andere kulinarische Perle. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist abseits der Strandpromenade oft fairer. Kleiner Tipp: Dort wo sich die einheimischen niederlassen ist es oft gut und günstiger. Übrigens: In den späteren Abendstunden sind in der Regel ebenfalls weniger Touristen unterwegs.