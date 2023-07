Der angekündigte Streik von Mitarbeitern der für die Abfertigung von Eurowings-Maschinen an Palma de Mallorcas Airport zuständigen Firma „Wing Handling Palma“ könnte in den kommenden Wochen zu Flugausfällen und Verspätungen führen. Die rund 300 Beschäftigten des Handling-Unternehmens beklagen sowohl schlechte Arbeitsbedingungen als auch technische Mängel. In einer Mitteilung kündigte Wing Handling Arbeitsniederlegungen für den 1., 3., 4, 8., 10. und 12. August an. Davon betroffen wären rund 400 Eurowings-Flüge.

Eurowings hofft jedoch, den Streik abwenden zu können. Es sei „langjährige und bewährte Praxis, Tarifauseinandersetzungen vertrauensvoll und ergebnisorientiert am Verhandlungstisch zu lösen. Wir wollen gemeinsam zukunftsfähige Lösungen erarbeiten, die sowohl die Einsatzbedingungen der Mitarbeitenden verbessern als auch die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Zukunft unseres Unternehmens berücksichtigen", erklärte ein Airline Sprecher. Dennoch, so raten Branchenexperten, sollten sich alle Reisenden, die an den betreffenden Streiktagen fliegen wollen, rechtzeitig vor Abflug mit Eurowings oder dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen – und überprüfen, ob der eigene Flug von Ausfall oder Verspätung betroffen ist.