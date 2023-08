Er ist eines der beliebtesten touristischen Highlights auf Mallorca: der alte Holzzug, der Urlauber von Palmas Bahnhof auf einer landschaftlich ansprechenden Strecke durchs Tramuntana-Gebirge bis nach Sóller und zurück bringt. Für viele Insel-Touristen gehört eine Fahrt mit dem "Roten Blitz" bei einem Aufenthalt auf Mallorca einfach dazu. Jetzt aber wollen die Mitarbeiter des "Tren de Sóller" die Arbeit niederlegen und in Streik treten. Das wurde am Donnerstag bekannt. Demnach ist ein Ausstand jeweils an folgenden Tagen vorgesehen: 22., 23., 29., 30. und 31. August sowie 7., 8. und 9. September.

Hintergrund des geplanten Streiks ist ein Lohnkonflikt zwischen dem Betriebsrat, dessen Vertreter mehrheitlich in den Gewerkschaften UGT, CCOO und STEI-i organisiert sind, und der Unternehmensleitung des Sóller-Zuges. Die Arbeiterschaft bemängelt, dass Tarifverhandlungen trotz gestiegener Ticketpreise, die als Voraussetzung dafür galten, ins Stocken geraten seien. Zu den Hauptforderungen der Bahnangestellten gehören 7 Prozent mehr Lohn in 2023, weitere 4 Prozent in 2024 sowie eine mindestens neunmonatige Anstellungsgarantie im Falle von Saisonverträgen.

Das Unternehmen hält die Forderungen für überzogen und argumentiert, man biete den Mitarbeitern 5 Prozent im ersten und 3,5 beziehungsweise 3 Prozent mehr Lohn in den beiden Folgejahren. Außerdem habe man 2022, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, die Löhne bereits um 3,5 Prozent erhöht. Die Verhandlungen sollen in den kommenden Tagen andauern. Es ist auf Mallorca nicht unüblich, dass geplante Streiks im letzten Moment noch abgesagt werden.

Hintergrund: Der Sóller-Zug, auch als "Roter Blitz" bekannt, ist ein aus dem Jahr 1912 stammender Holzzug, der zwischen Palma und dem Orangental verkehrt, in dem sich das bei vielen deutschen Urlaubern beliebte Örtchen Sóller befindet. Dort können Zugreisende in die beliebte Tram umsteigen, die sie in den zu Sóller gehörenden Naturhafen Port de Sóller bringt. Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt über die Gesamtstrecke beträgt in diesem Jahr 32,00 Euro.