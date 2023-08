Die Gemeinde Andratx, im Südwesten von Mallorca, hat beschlossen erste Maßnahmen gegen die zunehmende Dürre auf der Insel zu ergreifen. Somit wird die Nutzung der öffentlichen Duschen an den Stränden ab diesem Dienstag eingeschränkt, um so Wasser einzusparen. Die Duschen können ab sofort nur noch in dem Zeitraum zwischen 10 und 19 Uhr genutzt werden, zuvor war dies 24 Stunden möglich.

Des Weiteren bittet die Gemeinde die Anwohner auch in den Privathaushalten den Wasserverbrauch zu reduzieren. Damit handelt es sich bereits um den zweiten Ort auf der Insel, der konkrete Maßnahmen ergreift, um Wasser einzusparen. Zuvor hatte das Künstlerdorf Deià auf diversen Grundstücken in einigen Urbanisationen der Gegend vorzeitig das Wasser abgedreht. Der Ort am Rande des Tramuntana-Gebirges hatte schon im vergangenen Sommer mit Wasserknappheit zu kämpfen. Zusätzliche Wassertanker mussten zwischenzeitlich die Versorgung sichern. Nach Angaben der Balearen-Regierung liegen die Wasserreserven in den Stauseen im Nordwesten des Tramuntana-Gebirges derzeit bei rund 55 Prozent. Das entspricht sechs Punkte über dem Wert vom Vorjahreszeitraum. Dennoch befindet sich 93,7 Prozent der Baleareninsel in der Vorwarnstufe für extreme Trockenheit. Steigender Wasserverbrauch auf den Balearen Der Wasserverbrauch auf den Balearen steigt rapide an und übertrifft zum ersten Mal die Zahlen vor der Corona-Pandemie. Insgesamt wurden im Juli inselweit 13 Millionen Kubikmeter Wasser getrunken. Grund dafür ist das Bevölkerungswachstum sowie die Wiederbelebung der Tourismusbranche. Spitzenverbraucher sind dabei die Inselhauptstadt Palma, Calvià und Andratx. Rund 88,8 Prozent des von der Balearischen Agentur für Wasserqualität (Abaqua) auf Mallorca gelieferten Trinkwassers wurde in diesen Gemeinde konsumiert. Abaqua verkauft derzeit Wasser an 13 Gemeinden auf der Insel, nämlich Muro, Palma, Calvià, Andratx, Maria de la Salut, Sóller, Santa Maria, Marratxí, Pollença, Fornalutx, Inca, Puigpunyent und Deià. Die drittgrößte Gemeinde, die am meisten Wasser kauft, ist Andratx mit 243.811 Kubikmetern für eine Bevölkerung von fast 12.000 Einwohnern, gefolgt von Pollença und Marratxí.